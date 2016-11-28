Планетолог NASA Аманда Хендрикс заявила, что уже решено, какое небесное тело будет колонизировано после Марса.

Земляне, по ее словам, "возьмутся" за один из спутников Сатурна - Титан и начнут осваивать его. Как сообщает издание Scientific American, Титан имеет жидкие углеводородные озера, плотную атмосферу, состоящую на 95% из азота, а также магнитное поле, которое может защищать поверхность от космической радиации.

Однако в NASA отмечают и определенные минусы Титана - низкие температуры (примерно минус 180 градусов по Цельсию), а также удаленность от Земли (путь до него займет семь лет).