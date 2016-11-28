После 2020 года к МКС отправится новый российский космический грузовик

После 2020 года к Международной космической станции отправится новый российский транспортный космический корабль повышенной грузоподъемности, который заменит нынешние грузовики "Прогресс МС".

Как сообщает сегодня РКК "Энергия", после 2020 года новый корабль будет заниматься транспортным обслуживанием российского сегмента МКС. Согласно данным ТАСС, запуски кораблей серии "Прогресс МС" прекратятся. Предполагается, что новый аппарат будет так же запускаться с космодрома Байконур.

Генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев уточнил, что уже через четыре года за один старт будет возможно отправлять значительно больше грузов.