Ученым удалось выяснить, что защищает мозг младенцев от травм при родах

Российским ученым удалось выяснить, как происходит защита мозга новорожденных в процессе родов. В частности, речь идет о таких травмирующих факторах, как нехватка кислорода и родовой стресс.

Сотрудники НГУ и ИЦиГ СО РАН открыли особый молекулярный механизм, который и защищает мозг младенца. Раньше это пытались сделать ученые во всем мире, однако их исследования давали противоречивые результаты, сообщает ria.ru.

Как отмечается, открытие российских ученых является крайне важным не только для российской медицины, но и для мировой. Оно позволит оптимизировать лекарства, которые применяются для лечения недоношенных детей.