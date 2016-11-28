Ученые: на рекордной глубине под Землей находится океан

Ученым удалось сделать сенсационное открытие. Они выяснили, что на глубине, которая составляет примерно тысячу километров, есть вода. Она находится в верхнем слое нижней мантии. Ученым впервые удалось обнаружить наличие воды так глубоко.

Данное открытие крайне важно, так как помогает объяснить происхождение рек, морей и океанов на поверхности нашей планеты. Обнаружить воду так глубоко позволил алмаз, который был выброшен на поверхность Земли во время извержения вулкана, сообщает lenta.ru.

Проанализировав его состав, эксперты пришли к выводу, что он был образован именно в глубоком слое мантии и состоял из вкраплений, которые указывали на наличие там воды.