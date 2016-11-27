Американские ученые нашли объяснение, почему зимой люди набирают лишний вес, включая даже тех, кто придерживается здорового питания. В среднем ежесуточное потребление калорий увеличивается на 86 единиц.

В зимний период люди предпочитают налегать на еду, богатую полинасыщенными жирами. Это связано с сезонным изменением химии мозга: у людей зимой происходит уменьшение выработки серотонина, который участвует в процессе потребления продуктов питания. Его недостаток люди пытаются восполнить с помощью неполезной, но вкусной еды, содержащей жиры и углеводы. Длительные новогодние праздники, которые не обходятся без обилия всевозможных вкусностей, тоже способствуют набору излишний калорий.





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