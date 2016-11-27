В 2007 году у NASA была возможность доказать существование жизни на Марсе

Исследователи NASA в 2007 году не смогли доказать существование жизни на Красной планете, но этим еще не поздно заняться сейчас. Такое убеждение сложилось после детального анализа снимков марсохода Rover Spirit.



Девять лет назад космический аппарат зафиксировал на поверхности Марса пальцеобразные скалы, расположившиеся в Домашнем плато.

Чтобы понять, как они сформировались, ученые из Аризонского университета занялись изучением похожих скал на Земле. Аналогичную скалу обнаружили в Эль-Татио в Чили. По мнению ученых, она была образована горячими источниками и микроорганизмами ископаемых. Микробы послужили важным фактором в формировании кремниевой породы в гейзерах Эль-Татио.

Возможно, эта теория может быть применима и к Марсу, поскольку климат Чили схож с марсианским: там холодные ночи и большое количество ультрафиолета днём.





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