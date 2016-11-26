В ускоритель заряженных частиц для изучения продуктов от их соударения (Большой адронный коллайдер) запущен для ревизии робот. Инспектор представляет собой небольшой локомотив и исследует систему туннеля БАК.

Робот с именем TIM (Поезд инспекции монорельс) запущен в тоннель БАКа Европейской организацией ядерных исследований (CERN), передает сайт republic.ru.

Задача поезда-робота – инспектировать состояние тоннеля и его систем в Большом адронном коллайдере.

Поезд движется по монорельсу со скоростью 6 км/час, - оптимальная скорость для сканирования систем. Длина тоннеля БАК - 27 километров.

Робот снимает показатели содержания кислорода в коллайдере, его температуру и т.д. Свои исследования робот-поезд транслирует в инфракрасном и обычном изображении.