На Венере нашли колонии инопланетян

Уфологи внимательно изучили снимки, которые прислал на землю зонд "Магеллан" и заявили, что на Венере могут быть расположены колонии инопланетян.

На фотографиях отчетливо видны сразу несколько строений, вероятно, из камня. Всего уфологи насчитали десять зданий, которые находятся в разных частях Венеры, однако имеют примерно одинаковый размер и вид. Специалисты убеждены, что это свидетельствует о том, что дома были созданы искусственно.

Есть предположение, что сейчас на планете проживают неизвестные земной науке существа, ведь на Венере нет кислорода, а температура на поверхности достигает 500 градусов по Цельсию. Более того, ученые полагают, что в NASA прекрасно знают об инопланетных колониях, но держат информацию в секрете.