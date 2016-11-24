В Китае разработан препарат, способный подавить ВИЧ

Сотрудники пекинского госпиталя "Ю-Ань" разработали препарат, который способен на семь дней подавлять вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Лекарство уже успешно прошло клинические испытания. Как сообщает портал Sina, ссылаясь на одного из разработчиков профессора Се Дуна, это первый в мире препарат, который может на столь длительный срок подавить ВИЧ. Выяснилось, что у 80,4% пациентов, принимающих медикамент, было выявлено ощутимое повышение иммунитета, а также резкое снижение концентрации вируса в крови.

Ученый заметил, что зараженному человеку требуется всего лишь одна инъекция в неделю, которая в значительной мере снизит воздействие на печень и прочие органы.