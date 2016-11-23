Гигантское море обнаружили на Марсе

Геофизики из США и Канады обнаружили под поверхностью Марса гигантское море из замороженной воды.

Находка была сделана при помощи радиолокатора SHARAD орбитальной станции Mars Reconnaissance Orbiter. Как сообщает NASA, слой воды объемом примерно 14,3 тысячи кубических метров и толщиной 80-170 метров может находиться на глубине от одного до десяти метров. Вероятно, море расположено на западе равнины Утопия в восточной части северного полушария Марса.

Предполагается, что обнаруженная учеными жидкость примерно на 70 процентов состоит из льда, а все остальное - это газы и песок.