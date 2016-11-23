В среду, 23 ноября, стало известно, что NASA устроило пожар на космическом грузовом корабле Cygnus.

Данное действие было совершено специально в рамках эксперимента по распространению огня в космосе. Площадкой для проведения опыта был выбран грузовой борт Cygnus, который в минувший понедельник отстыковался от МКС. Предполагается, что в ходе исследования испытания пламенем пройдут сразу девять образцов разнообразных материалов.

Задачей данного эксперимента является изучение особенностей и изменений вышеуказанных материалов при возгорании в условиях длительного пребывания в условиях низкой гравитации.