Ученые выяснили, что молодая кровь способна замедлить старение

Любопытный эксперимент провели американские ученые. Они выяснили, как «молодая» и «старая» кровь влияют на процесс старения.

Ученые провели опыты над грызунами. В тело молодой мыши они перелили пятьдесят процентов крови от старой. И наоборот. Результаты оказались потрясающими. У молодых мышей стали быстрее стареть мышцы, ухудшились нюх и память. У старых, в свою очередь, ускорилось обновление клеток, сообщает mk.ru.

Однако ученые связывают процесс старения скорее со старой кровью, чем с молодой. Со временем они планируют выяснить, что именно в ее составе негативно влияет на организм. Свое открытие эксперты обнародовали в научном сообществе.