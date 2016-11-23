Ученые научились искать нефть и газ с помощью морских червей

Сенсационное открытие сделали российские ученые. Они выяснили, что морские черви могут указывать на те места в недрах земли, где находятся нефть и газ. Таким образом, новые месторождения могут быть открыты с помощью живых организмов.

Как выяснили ученые, морские черви обитают везде, где в настоящий момент идет добыча углеводородов. Также их обнаружили в тех местах, где месторождения только разведаны. Специалисты также выявили, что так притягивает морских червей к углеводородам. Как оказалось, от данных месторождений зависит их жизнедеятельность, сообщает ria.ru.

Также ученые утверждают, что человечество обладает большим запасом углеводородов, которые находятся в глубинах Мирового океана. При этом они уверены, что обнаружить данные месторождения помогут именно морские черви.