Ученые объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Ученые исследовали около миллиона историй жизни людей, которые существовали на протяжении 250 лет. При этом изучали не только жителей развитых стран, но и племен. Как выяснилось, ничего не меняется: женщины, как жили на несколько лет дольше мужчин, так и живут. Ученые попытались объяснить этот феномен.

В среднем продолжительность жизни у обоих полов в развитых странах увеличилась почти вдвое. Ученые связывают это с развитием медицины. Однако на разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами никакие технологии не влияют, сообщает rg.ru.

По мнению ученых, это заложено эволюцией. У мужчин присутствует лишь одна Х-хромосома и единственный набор ее генов. В связи с этим, как считают ученые, сильная половина человечества более склонна к мутациям.