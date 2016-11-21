Ученые придумали, как бороться с перееданием

Специалисты из Католического университета Сан-Антонио (Испания) нашли способ справиться с так называемым психогенным перееданием у людей. Они обнаружили соединение, которое влияет на аппетит.

Ранее было установлено, что большую роль в возникновении чувства голода играет центр удовольствия, расположенный в мозгу человека. Одним из элементов этого центра является так называемое прилежащее ядро, активность которого связана с аддикцией (зависимостью), в том числе и от табака. По мнению специалистов, препараты, помогающие в борьбе с зависимостями, могут быть эффективными для избавления от переедания.

Они рассмотрели структуру и воздействие нескольких препаратов и пришли к выводу, что цевимелин является наилучшим средством в борьбе с избыточным аппетитом. Однако его эффективность еще предстоит подтвердить.

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