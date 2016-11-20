Ученые подсчитали шансы на исчезновение человечества в будущем году

Специалист в области математики из Института космических наук Университета Барселоны Фергус Симпсон подсчитал, какова вероятность исчезновения человечества в будущем году.

Он выяснил, что она равняется 0,2% в абсолютно любой год XXI века. Как сообщает издание The Independent, математик в своих исследованиях опирался на теорему о конце света (в оригинале называется Doomsday argument), которая дает возможность предсказать, сколько человек родится на планете, исходя из определения числа уже появившихся на Земле людей.

Интересно, что данная теорема отнюдь не исключает вероятности того, что человечество способно продолжать жить бесконечно. Возможность того, что людям удастся дожить на Голубой планете до конца XXI века оценивается исследователем в 87%.