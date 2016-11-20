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Вперед в будущее: в России заморозили 50 человек

20 ноября 2016, 14:16 [ «АН-онлайн» ]

Вперед в будущее: в России заморозили 50 человек
globallookpress.com

Фантастика становится реальностью. В России стартовал проект компании «КриоРус»: людей замораживают, чтобы в будущем вернуть к жизни. Сообщается, что две сотни человек уже заключили соответствующие контракты.

На заморозку в «КриоРус» решился пятьдесят один человек, пишет газета «Известия».

В российской компании пояснили, что основной повод для заключения договора по заморозке – вероятность летального исхода при неизлечимой болезни. То есть все происходит не совсем так, как показывалось в известной польской комедии «Сексмиссия».

Подписавшие контракт надеются, что в будущем найдут способ их вылечить.  

Известно, что сама процедура заморозки стоит порядка 36 тысяч долларов. Уже есть прецеденты с заморозкой домашних животных.

 

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