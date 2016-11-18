Китайские космонавты спустились на Землю через 33 дня

Рекордные для китайской космонавтики 33 дня провели в космическом пространстве пилоты космического корабля «Шэньчжоу-11». Сегодня спускаемая капсула с ними благополучно вернулась на поверхность Земли.

Космонавты приземлились в китайской автономии Внутренняя Монголия. На орбиту они вышли с 17 октября, через два дня состыковавшись с лабораторией «Тянгун-2». Этот посещаемый модуль Китай вывел на орбиту в сентябре с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн 2Ф». Предполагается, что он станет частью будущей многомодульной космической станции, которая начнёт работать через шесть лет. Предыдущий орбитальный посещаемый модуль «Тянгун-1» закончил функционировать в минувшем марте через пять лет после запуска.

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