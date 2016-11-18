Генетики заставили табак расти на 20 процентов быстрее

Американские генетики создали табак, способный расти на 20% быстрее других сортов. Решение найдено в виде оптимизации в генах фотосинтеза, отключившей у растения природную защиту от перегрева.

Впрочем, по утверждению учёных, ни одно из растений, участвовавших в эксперименте, не получило ожогов. Зато у них увеличилась скорость воспроизводства питательных веществ от 14 до 20%, а вместе с тем и роста.

Табак был выбран не с целью увеличить потребление соответствующй продукции, а как наиболее простое для экспериментов растение. Но после успешного опыта учёные строят планы провести генетические эксперименты с ДНК риса и других полезных культур.

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