Невероятно яркий инопланетный сигнал зафиксировали ученые

Невероятно яркий сигнал, который может оказаться инопланетным, зафиксировали астрофизики из США, Австралии и Германии.

Ученые заявили, что этот радиовсплеск был самым ярким из всех, что были раньше. Как сообщает портал EurekAlert!, при помощи двух детекторов ученым удалось точно выявить район Вселенной, из которого поступил данный необычный сигнал - галактика VHS7. Кроме того, они смогли отследить изменение длины волны радиовсплеска.

Есть предположение, что источником таинственных сигналов может быть какая-либо нейтронная звезда. Ну и, конечно, целый ряд астрофизиков убежден - импульсы послали землянам инопланетяне.