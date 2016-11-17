Ученые рассказали, как соцсети влияют на личное счастье человека

Ученые сообщили о любопытном исследовании, в котором участвовало более тысячи добровольцев. Всех испытуемых разделили на две группы. Одну попросили отказаться на неделю от своих страниц в соцсетях, а вторая продолжила пользоваться аккаунтами.

В конце эксперимента всем предложили пройти тест, в котором участникам задавали вопросы, касающиеся их удовлетворенности жизнью. Как оказалось, люди из первой группы чувствовали себя счастливее, чем из второй, сообщает mk.ru.

Итоги исследования были обнародованы в научной среде. Причем, ученые отмечают, что в данном случае была установлена именно причинно-следственная связь, а никакая другая.