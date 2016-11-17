Японцы представили реальную карту мира

«Карта с правильными пропорциями континентов и океанов» - именно так представила свою карту мира японская компания AuthaGraph как альтернативу ныне существующим картам, распространённым во всех странах.

То, что названо японцами новой системой проецирования, очень напоминает глобус. Только размазанный по поверхности листа. Фактически картографы его условно разбили на 96 треугольников, а затем перенесли на плоскость. Не случайно в Интернете уже появились критические отзывы о том, что создателями напрочь забыта проекция Меркатора, а ориентирование стало очень непривычно. В центре предложенной карты мира находится Тихий океан (к которому Япония, конечно, ближе), Африка значительно крупнее Северной Америки, а Гренландия в три раза уступает Австралии в размерах, по сравнению с европейскими картами.

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