Эксперт ООН: ГМО сейчас не нужны, но потомкам понадобятся

Глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) при ООН Жозе Грациану да Силва считает, что в настоящее время человечество может обойтись без генетически модифицированных организмов.

В настоящее время человечеству для борьбы с голодом ГМО без надобности, но нашим потомкам без них не обойтись. Так считает эксперт при ООН Жозе Грациану, передает ТАСС.

Своими взглядами эксперт поделился с журналистами на Всемирном форуме ООН, что проходит сейчас в Марракеше. Конференция посвящена вопросам глобального потепления и присутствуют на ней представители из 196 держав, в том числе и из России.

Жозе Грациану считает ГМО великим научным достижением, которое в будущем спасет человечество от голодной смерти. Эксперт считает, что сейчас мир располагает достаточным объемом продуктов, чтобы не нуждаться в ГМО, тем более, что есть более дешевые и экологичные технологии. Эксперт считает, что ГМО загрязняют окружающую среду.