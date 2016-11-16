Надежда есть: начались испытания новой вакцины от ВИЧ

Сегодня в ЮАР начались испытания новой вакцины от ВИЧ, которая может стать настоящим спасением для человечества.

О старте экспериментов сообщил в среду вице-президент страны Сирил Рамапоса, который добавил, что для него очень важно, что всеми аспектами испытаний "прорывной" вакцины от ВИЧ руководят южноафриканские специалисты. Как уточняет ТАСС, общая стоимость эксперимента составляет примерно 10 миллионов долларов.

В рамках исследований будут выбраны 5400 незараженных вирусом волонтеров в возрасте до 35 лет из восемнадцати регионов ЮАР. Часть из них получит пять доз нового лекарства, а другая часть - плацебо. Результаты будут объявлены в 2022 году.