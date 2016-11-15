Ученым потребуется 10 лет, чтобы наделить мужчин способностью рожать детей

В ближайшие годы в области трансплантологии намечается грандиозный прорыв. По смелому заявлению ученых, уже через 5-10 лет мужчины смогут рожать детей. До сих пор дальше теоретических исследований дело не заходило.

Но если сейчас врачи с успехом научились пересаживать матки женщинам, почему не попробовать проделать эту операцию на мужчинах. Кроме пересадки женского органа, представителям сильного пола придется сконструировать целую сеть новых сосудов, пройти гормональную терапию (сменившим пол это хорошо известно), сконструировать влагалище, чтобы напрямую связаться с маткой, а затем уже подсадить туда эмбрион. Решится ли кто-то из современных мужчин на такое при широко развитом суррогатном материнстве, остается под большим вопросом.

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