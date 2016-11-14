Самарские учёные создали гипербыстрый анализатор состава веществ

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва создали прибор для гипербыстрого анализа состава веществ. Портативный газовый микрохроматограф даже в полевых условиях буквально в течение нескольких минут может выдать точные данные о составе атмосферы, качественном и количественном составе нефти и газа, или проанализировать биомаркеры в выдыхаемом человеком воздухе.



Газовая хроматография является одним из самых популярных в мире методов химического анализа веществ, находящихся в земле, воде и воздухе. Но при этом стандартный анализ на использующихся сейчас газовых хроматографах иногда длится более часа, а сами эти приборы, как правило, громоздки и рассчитаны на применение в стационарных условиях на промышленных предприятиях.



Микрохроматограф, созданный учеными Самарского университета, способен произвести качественный анализ вещества в течение буквально нескольких минут. Кроме того, он мобилен и портативен – меньше и легче ноутбука, что дает возможность использовать его в полевых условиях. А наличие беспроводной связи с микрогазохроматогрофом позволяет осуществлять дистанционный анализ и удалённое управление этим прибором. Таких характеристик разработчики достигли благодаря созданию в Самарском университете уникальных хроматографических модулей (дозаторов, детекторов, хроматографических микроколонок), выполненных на плоскости пластин из различных материалов.



«Микрофлюидные системы, на основе которых создан наш прибор, анализируют сложные смеси в хроматографических микроканалах, расположенных на плоскости. Поэтому анализ происходит в динамических условиях», - обозначает особенности газохроматографического анализа в новом приборе заведующий кафедрой химии Самарского университета, профессор Игорь Платонов.

продолжение материала на портале "САМАРА СЕГОДНЯ" 10.11.16