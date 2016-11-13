Ученые паникуют: скоро с лица Земли исчезнет самый вкусный десерт

Ученые провели исследование и установили, что в скором времени сладкоежкам придется не сладко - в прямом смысле слова.

Миру уже сейчас угрожает серьезный дефицит шоколада из-за заболеваний какао-деревьев на территории Латинской Америки, а ведь именно эта страна является ключевым поставщиком какао-бобов. Пока надежда на то, что шоколад полностью не исчезнет с лица Земли еще есть - второй по значимости регион, где растут данные деревья, еще не подвергся эпидемии, однако там другая проблема - засуха. Аналитики уже сейчас отмечают возрастание спроса на шоколад, а также цен на этот вид сладости.

Напомним, что хороший натуральный шоколад является очень важным составляющим рациона любого человека.