Искусственная гравитация в космосе становится реальностью

Искусственная гравитация на космических кораблях скоро станет реальностью, а не выдумкой фантастов. На новом модуле Международной космической станции появится для этого специальная центрифуга.

Об этом сообщил СМИ директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов. Трансформируемый надувной модуль для МКС вроде американского BEAM для расширения жилого и рабочего пространства космонавтов, а также центрифуга малого радиуса для создания искусственной гравитации разрабатываются сейчас РКК «Энергия» в России. Если о модуле стало известно ещё в мае, то вторая новинка пока не имеет аналогов, информацию о ней «слили» только сейчас. А значит, уже высока вероятность создания рабочего образца.

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