Ученые зафиксировали сигнал, отправленный семь миллиардов лет назад

Интересное открытие сделала международная команда ученых. Астрофизикам удалось зафиксировать источник гамма-излучения, обладающий высокой энергией. При этом он находится на таком далеком расстоянии от нашей планеты, какое науке до этого было неизвестно.

Ученые установили, что выброс излучения произошел от блазара QSO B0218+357. При этом путь, который прошел свет от вспышки до Земли, составил около семи миллиардов лет, сообщает rg.ru.

Открытый блазар относится к внегалактическим объектам, которые принято считать одними из самых энергетически мощных во Вселенной. Также данный блазар стал первым, чью вспышку отклонила гравитационная линза, которой стала одна из галактик.