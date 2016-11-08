Тщательно изучив видеозаписи полета неизвестного объекта над озером Байкал 25 октября, астрономы пришли к выводу, что небесным телом был метеорит массой до 80 килограммов, который сгорел в атмосфере.

Астрономы Иркутского госуниверситета исследовали запись, сделанную очевидцами 25 октября над Байкалом, передают РИА Новости.

Ученые астрономической обсерватории установили, что метеорит, пролетевший над крупнейшим озером, мог весить от 50 до 80 килограммов и он полностью сгорел в атмосфере. Исследователи говорят, что в таком факте нет ничего удивительного: в большинстве случаев метеориты почти полностью состоят изо льда, который в атмосфере сгорает без остатка.

Падало небесное тело со скоростью 20 км в секунду при угле падения в 20 гроадусов. Сгорел метеорит на высоте 37 километров над землей.