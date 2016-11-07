Вместо ледокола впервые использовали беспилотник

Впервые суда компании Fairweather Science прошли среди льдов Бофорта и Чукотского моря с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), использованного для разведки обстановки и водных проходов.

Прежде для проведения исследовательских судов по морям Ледовитого океана использовались специальные самолёты либо ледоколы, что гораздо дороже использования БПЛА. О походе стало известно только сейчас, хотя состоялся он еще летом в течение двух недель – с целью сбора якорей на стоянках. Испытание прошло успешно.

Использованный беспилотник вертикальных взлета и посадки Flexrotor выполнил пять вылетов общей продолжительностью около 19 часов. Масса аппарата около 23 кг, скорость – до 84 км/час. Работы по совершенствованию применения БПЛА в подобных мирных целях будут продолжены.

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