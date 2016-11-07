Женщины в XXI веке будут массово умирать от рака

Исследователи в области медицины сделали неутешительное заявление - в XXI веке рак будет массово убивать женщин по всей планете.

К 2030 году число женщин, умерших от онкологии, достигнет 5,5 млн. Как сообщают ученые из Американского онкологического общества, прогнозы в этой области пугают и даже шокируют. Уточняется, что в ближайшие 15 лет онкологические заболевания заберут жизни примерно 70% женщин, то есть смертность от рака среди представителей слабого пола увеличится на 60%.

Онкологи подчеркнули, что чаще всего причиной смерти женщин становится рак шейки матки и рак молочной железы. Нередко у дам развиваются опухоли органов дыхания.



