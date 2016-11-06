Ученые нашли в подушках безопасности серьезную угрозу здоровью водителя
6 ноября 2016, 12:18 [ «АН-онлайн» ]
Испанские ученые смогли доказать, что подушки безопасности не так уж полезны на первый взгляд, хотя в большинстве случаев и спасают жизни водителей и их пассажиров во время аварии.
По мнению специалистов Севильского университета, полезные приспособления в автомобилях представляют серьезную угрозу здоровью находящихся в салоне пассажиров. Офтальмологи внимательно проанализировали данные, полученные при испытаниях подушек безопасности при движении на большой скорости.
В результате была составлена следующая статистика: 35% людей пострадали от сильного удара, особенно те, чей рост превышал средние данные, т.е. выше 1,75 метра. Особенно опасно, если водитель попадет в аварию в очках. Удар лицом о подушку может привести к тому, что очки разобьются, а осколки стекла попадут в глаза и вызовут полную или частичную потерю зрения. На утрату зрительной функции также может оказать влияние натриевая кислота, находящаяся внутри подушек.
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