Ученые назвали самую навязчивую песню в мире

Исследователи из Даремского университета в Великобритании выяснили, какие песни являются самыми навязчивыми и почему.

Выяснилось, что 90% жителей планеты постоянно сталкиваются с навязчивыми мелодиями. Как сообщается в статье, опубликованной в издании Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, в тройку лидеров, согласно данным исследований, вошли композиции Bad Romance Леди Гаги, Can't Get You Out Of My Head Кайли Миноуг, а также Don't Stop Believing группы Journey. Леди Гага и вовсе стала рекордсменом - ее песни Alejandro и Poker Face заняли в списке восьмое и девятое места.

В настоящий момент ученые пытаются установить причину подобного "заедания" песен в человеческой голове.