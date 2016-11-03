Ученые обнаружили, что магнитный щит Земли «трескается»

Ученые в Индии сделали необычное открытие, связанное с магнитным щитом, который защищает нашу планету от вспышек на Солнце, а также космических лучей.

Проведя ряд исследований, специалисты выяснили, что в случае выбросов с Огненной планеты, данный щит имеет свойство «трескаться». В нем, можно сказать, возникают «дыры», которые не сразу затягиваются. В итоге щит на протяжении какого-то времени пропускает через себя космические лучи, сообщает ria.ru.

По мнению ученых, эту информацию важно учитывать во время запуска космических спутников. В случае, если «трещины» возникнут над ними, они могут воздействовать, как на оборудование, так и на самих космонавтов. А это может быть опасно.