Крупнейший в мире космический телескоп «Джеймс Уэбб», способный заменить почти в три раза меньший по размеру зеркала знаменитый «Хаббл», собран в NASA – об этом заявил глава агентства Чарльз Болден.

Джеймс Уэбб был руководителем NASA в 60-е годы. Разработкой телескопа, названного в его честь, занимались не только американцы, но также специалисты Европейского и Канадского космических агентств. Несмотря на завершение работ по сборке, запуск планируется только через два года. Пока предстоит тестирование, доработка и докомплектация девайса в случае необходимости: для функциональности 6,5-метрового зеркала может быть опасна вибрация именно при выведении в космос.

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