Ученые нашли элементарный способ снизить риск инсульта на 12%

Ученые из Института EpidStat в Энн-Арборе, США, провели исследование и выявили легкий способ снизить риск инсульта у пожилых людей на 12%.

Этим "волшебным" способом оказалось употребление яиц, а также блюд, приготовленных на основе куриных яиц, которые являются невероятно полезными для здоровья сосудов мозга. Ученый по имени Доминик Александр заметил, что данный продукт содержит антиоксиданты, которые уменьшают кислородное "давление" на клетки, а также сокращает уровень воспалений. Кроме того, в яйцах содержатся белки, которые сокращают давление в сосудах.

Как говорится в статье, опубликованной в научном издании Journal of the American College of Nutrition, всего лишь одно яйцо в день снижает риск возникновения инсульта на 12%.