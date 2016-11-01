Специалисты выяснили, чем опасно использование гаджетов перед сном

Исследователи из Королевского колледжа (Лондон) задались целью выяснить, чем может быть опасно использование гаджетов перед сном. Как оказалось, гаджеты зачастую связаны с расстройствами сна.

Специалисты проанализировали результаты 20 исследований, в которых приняли участие почти 125 тысяч детей и подростков в возрасте от 9 до 19 лет. В результате было установлено, что использование планшетов и смартфонов перед сном существенно увеличивает риск недосыпа и вызывает дневную сонливость. При этом специалисты обратили внимание, что к ухудшению качества сна может привести даже простое присутствие гаджета в комнате ребенка. Они объяснили это тем, что даже во сне дети продолжают ждать сообщений.

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