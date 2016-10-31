Крупный астероид пролетел сегодня мимо Земли

Рядом с Землей в понедельник, 31 октября, пролетел крупный астероид.

Как сообщили специалисты NASA, объект прошел сегодня на безопасном расстоянии от планеты - примерно в 500 тыс. километрах. В Центре малых планет уточнили, что астероид 2016 UR36 был открыт совсем недавно, всего шесть дней назад, посредством мощного телескопа Pan-STARRS, расположенного на Гавайях. Уже через десять минут другие телескопы заметили данное небесное тело.

Согласно последним данным, размеры обнаруженного астероида составляют от 5 до 25 метров - точное число пока не установлено.