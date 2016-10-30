Ученые: Без тараканов Земля не выживет

Мы их привыкли считать противными вредителями, а они тем временем спасают нашу планету: без тараканов Землю постигнет экологический коллапс. Об этом заявили 30 октября энтомологи Великобритании.

Тараканы играют важнейшую роль в балансе экологической системы нашей планеты, передает BBC. Эти насекомые – важнейшее звено в пищевой цепочке планеты, так они перерабатывают разлагающуюся органику в вещества, которыми в свою очередь питаются другие организмы.

Ученые отмечают высокое разнообразие тараканов – их более пяти тысяч разновидностей, - из них только 55 видов - блаттоптеры (лат. Blattoptera –таракан) «домашние». При этом реальный вред человеку может принести лишь один процент этого многообразия насекомых.

Исследователи разрушили популярный миф о блаттоптерах: они не только погибают от ядерного взрыва, им для гибели достаточно дозы радиации в два раза меньшей, чем человеку.