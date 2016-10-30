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Ученые: Без тараканов Земля не выживет

30 октября 2016, 18:31 [ «АН-онлайн» ]

Ученые: Без тараканов Земля не выживет
pixabay.com

Мы их привыкли считать противными вредителями, а они тем временем спасают нашу планету: без тараканов Землю постигнет экологический  коллапс. Об этом заявили 30 октября энтомологи Великобритании.

Тараканы играют важнейшую роль в балансе экологической системы нашей планеты, передает BBC. Эти насекомыеважнейшее звено в пищевой цепочке планеты, так они перерабатывают разлагающуюся органику в вещества, которыми в свою очередь питаются другие организмы.

Ученые отмечают высокое разнообразие тараканов – их более пяти тысяч разновидностей, - из них только 55 видов - блаттоптеры (лат. Blattoptera –таракан) «домашние». При этом реальный вред человеку может принести лишь один процент этого многообразия насекомых.

Исследователи разрушили популярный миф о блаттоптерах: они не только погибают от ядерного взрыва, им для гибели достаточно дозы радиации в два раза меньшей, чем человеку.

 

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