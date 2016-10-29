Ученые: человек после смерти воскресает в другом месте

Ученый из США полагает, что люди, умирая, не покидают "жизнь" в широком смысле навсегда, а лишь попадают в принципиально иное пространство.

В этом месте человек имеет высокие шансы воскреснуть, заявил Роберт Поль Ланза. Эксперт в области регенеративной медицины и биологии доказал свое предположение при помощи теории биоцентризма. Во время своего исследования ученый сравнил человеческую жизнь с процессом роста растения, который неизбежно увядает перед тем, как выпускает цветок.

Многие специалисты в данной сфере поддерживают Ланза в его изысканиях и подтверждают, что люди умирают, чтобы воскреснуть вновь в новой ипостаси.