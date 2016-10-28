Самые популярные аквариумные рыбки таят в себе серьезную опасность

Специалисты, которые занимаются изучением аквариумных рыбок провели исследование и забили тревогу - одни из самых популярных жителей домашних аквариумов во всем мире таят в себе по-настоящему серьезную опасность.

Ученые выступили против идеи массового разведения гуппи в странах Южной Америки, передает сегодня издание Science. Уточняется, что власти некоторых стран данного региона хотят массово заселить этих рыбок в водоемы, чтобы бороться с вирусом Зика.

Эксперты полагают, что лихорадку переносят комары, личинок которых успешно уничтожают гуппи. Однако целый ряд экологов выступил против данной идеи, поскольку рыбки, попав в чужой водоем, стремительно размножаются, вытесняя все другие виды рыб. Более того, они почти полностью меняют химический состав воды, увеличивая количество растворенного в ней азота.