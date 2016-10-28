Ученые: есть простой способ заставить себя делать зарядку

Ученые придумали крайне легкий и эффективный способ заставить себя заниматься зарядкой дольше.

Выяснилось, что человек охотнее тренируется, если перед ним спортом занимается его конкурент. Как сообщается в научном издании Preventive Medicine Reports, атмосфера благожелательности в спортивных клубах не способствует тому, чтобы люди тренировались усердно.

А вот более активные, красивые, спортивные и подтянутые люди, которые демонстрируют свои возможности и не стесняются, заставляют всех вокруг работать над собой серьезнее - они начинают задаваться вопросом "а чем я хуже?", отмечает исследователь Дамон Сентола из университета Пенсильвании.