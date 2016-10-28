Сегодня NASA опубликовало первые снимки с места неудачного приземления модуля "Скиапарелли" на Марсе.

Ряд ученых уже забил тревогу, заметив на фотографиях загадочные темные пятна неподалеку от обломков "Скиапарелли" и парашюта. Как сообщает "Говорит Москва", помимо следов взрыва после крушения аппарата и небольшого кратера специалисты увидели на снимках таинственные темные круги неизвестного происхождения и забеспокоились.

Напомним, 21 октября Европейское космическое агентство объявило о том, что модуль разбился в ходе неудачной посадки на Марс.