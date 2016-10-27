Плесень в космосе станет смертельно опасной для людей

Вездесущая на Земле плесень в космосе может оказаться смертельно опасной для космонавтов, выяснили ученые. Выросшие в космических условиях оказались опаснее для здоровья подопытных животных.

С учётом того, что при длительном пребывании в невесомости организм млекопитающего, в том числе человека, ослабевает. Привычные на земле споры гриба Aspergillus fumigatus, не вызывающие патологий, могут вызвать оппортунистические инфекции в условиях космоса, например, опасный аспергиллез, что доказали эксперименты на МКС и в земной лаборатории. Риск провоцирования заболеваний плесенью увеличивается вместе со временем пребывания организма в космосе. При этом на ДНК и общее самочувствие самого грибка пребывание там не оказало отрицательного влияния. Желающим полететь на Марс придётся озадачиться стерильностью помещений.

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