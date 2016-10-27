Ископаемого попугая впервые обнаружили на Байкале
27 октября 2016, 16:59 [ «АН-онлайн» ]
Палеонтологи нашли на острове Ольхон первого в Восточной Сибири ископаемого попугая. Птица жила на территории современного озера Байкал примерно 16-18 миллионов лет назад, сообщает пресс-служба Палеонтологического института РАН.
Учёные поясняют, что в те времена Байкала ещё не было, но на его месте располагались мелкие тёплые озёра, по берегам которых бродили носороги и примитивные лошади-анхитерии. О том времени можно судить по фауне позвоночных из Тагайской бухты на острове Ольхон – здесь сохранились отложения древнего миоценового озера. Исследования позволили говорить о множестве различных млекопитающих и птиц, обитавших там. Но о таких экзотических группах, как попугаи, раньше не только в Прибайкалье, но и на территории России и всей Северной Евразии известно не было.
Новая находка представляет собой фрагмент плюсневой кости – она принадлежала маленькой птице, размером примерно с современного волнистого попугайчика.
продолжение материала на портале "ТЕЛЕИНФОРМ" 27.10.16