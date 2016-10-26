Ученые открыли планеты-двойники Земли, на которых человечество сможет поселиться

К удивительным выводам пришли планетологи из Швейцарии. Они утверждают, что недавно открытые планеты TRAPPIST-1 и Проксима b очень похожи на Землю.

О новых космических телах узнали только в этом году. Однако ученые уже провели ряд исследований, которые привели к интересным выводам. Эти планеты очень похожи по свойствам и размерам на Землю. К тому же, на них около 90 процентов каменистой поверхности. Все остальное пространство занимает вода, сообщает ria.ru.

Планетологи даже не исключают, что на планетах есть жизнь. К тому же, они предполагают, что подобные тела-двойники Земли не единственные. Есть и другие.

По мнению ученых, не исключено, что эти планеты могут стать будущим домом землян.