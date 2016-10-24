Такой концентрации углекислого газа в атмосфере ещё не знало человечество

Такой концентрации углекислого газа в атмосфере Земля не видела уже 3-5 млн лет. Концентрация в прошлом году составила 400 частей на миллион и продолжает расти. И виной тому вовсе не человеческий фактор.

В отчете Всемирной метеорологической ассоциации вина за резкий рост углекислого газа в воздухе возлагается на Эль-Ниньо – феноменальное природное явление в Тихом океане. Оно же привело к засухе в тропических регионах планеты, а значит, и ослаблению возможностей лесов и океанов поглощать СО2, концентрация которого в атмосфере превысила доиндустриальный уровень. Вину промышленности, автомобилей и энергетики, впрочем, тоже нельзя отрицать: до того, как она нарушила естественный баланс в природе, уровень углекислого газа находился в пределах 280 частей на миллион. Резкого падения его содержания в воздухе ожидать не приходится – поколениям человечества придется приспосабливаться.

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