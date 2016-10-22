Физик Стивен Хокинг рассказал, чем опасен искусственный интеллект

Всемирно известный британский физик Стивен Хокинг опасается стремительного роста искусственного интеллекта (ИИ) в последние годы. 74-летний ученый уверен, что ИИ способен вступить с людьми в конфликт.

Все фильмы про апокалипсис, который устраивают человечеству роботы, похоже, имеет под собой реальную основу, передает «Росбалт». Гениальный английский физик Стивен Хокинг, говоря о преимуществах искусственного интеллекта, считает, что в дальнейшем логическим продолжением этих преимуществ станут и недостатки в форме угрозы человечеству: создания мощного оружия или возможности для угнетения большинства меньшинством.

Таким образом, создание ИИ может для человечества стать последним достижением, если оно (человечество) не учтет все риски такого изобретения. Свое мнение ученый высказал на церемонии открытия Центра по изучению искусственного интеллекта и будущего человечества в Кембриджском университете.

Хокинг предполагает, что ИИ может быть полезен в борьбе с болезнями и бедностью. В общем, искусственный интеллект – это либо «смерть», либо «жизнь» для человечества, и выбор за людьми…