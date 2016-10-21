Космический аппарат Schiaparelli потерпел крушение на поверхности Марса, об этом 21 октября сообщили в российско-европейской миссии "ЭкзоМарс". Модуль разбился при посадке на поверхность Красной планеты.

Представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Тьерри Бланкар сообщил журналистам, что, к сожалению, аппарат Schiaparelli разбился.

Специалист уточнил, что факт крушения космического аппарата, с которым пытались связаться двое суток, позволили установить фотоснимки, сделанные американским спутником MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), который находится на марсианской орбите, передает ТАСС.

Сообщается, что Schiaparelli зашел на посадку с гораздо большей скоростью, чем рассчитывалось.

Модуль "Скиапарелли" должен был приземлиться на Марсе 19 октября, в 17.48 мск, на плато Меридиана. Но сигнал от модуля прервался в момент спуска.